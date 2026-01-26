Rescatan en Florida a niña de dos años tras operativo del Gaula de la Policía

El Gaula de la Policía realizó el rescate de la niña Génesis, secuestrada el pasado sábado presuntamente por una vecina.

Una niña de dos años que había sido secuestrada el sábado anterior en el municipio de Florida, Valle del Cauca, fue rescatada por el Gaula de la Policía Nacional tras un operativo apoyado en información entregada por la ciudadanía.

La menor fue entregada a sus padres en un acto realizado en el comando de Policía en Palmira.

Durante el reencuentro familiar, las autoridades confirmaron que la niña se encuentra en buen estado de salud y bajo el acompañamiento correspondiente, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos.

Anuncio de recompensa y rechazo al secuestro

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, destacó la labor articulada entre comunidad y Fuerza Pública, y reiteró el rechazo institucional frente a este tipo de delitos, especialmente cuando involucran a menores de edad.

“En el Valle del Cauca tenemos que erradicar el secuestro no solo de niños, sino en general, y los reclutamientos forzados. Nosotros tenemos un fondo de recompensas y ya con la general hablamos para poder dar una recompensa a las personas que nos informaron al respecto del sitio donde estaba la niña”, señaló la mandataria.

Información ciudadana permitió el rescate. Ampliar

La Gobernación confirmó que la recompensa será entregada con recursos del fondo departamental destinado a este fin.

Avances judiciales y llamado a la prevención

De acuerdo con la Policía del Valle, la menor fue ubicada en una zona rural y la persona señalada de haber cometido el secuestro será judicializada por el delito de secuestro simple.

La comandante de la Policía Valle, general Sandra Rodríguez, indicó que este caso refuerza la importancia de la vigilancia comunitaria y la denuncia oportuna.

“La recomendación para los padres de familia es verificar, ante todo, qué personas se acercan a los menores de edad (…) y cuando vean una situación que es inusual, inmediatamente reportarla”, afirmó.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo estrategias como el pago de recompensas y el trabajo conjunto con la ciudadanía para prevenir hechos que atenten contra la seguridad y la integridad de los vallecaucanos.