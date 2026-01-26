Procuraduría abrió investigación a vicerrector de la Universidad Popular del Cesar, Orlando Seoanes

La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos al vicerrector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), Orlando Gregorio Seoanes Lerma, por haber cometido presuntas irregularidades en los procesos de selección de personeros municipales o distritales (2024-2028).

La Procuraduría Regional del Cesar trata de esclarecer si el servidor público inició tramites para el concurso de méritos con el fin de elegir a los candidatos para presentar al Ministerio Público en diferentes zonas del país desconociendo los procedimientos internos ya que estableció convenios para operar los concursos de mérito en al menos 32 municipios del país: Nechí y Usiacurí, Antioquia; Otanche, Tinjacá, Santa Sofía, Chiquiza, Zetaquira, Ramiriquí, Chivata, Ciénaga, Chiscas, Floresta, Tutazá, Santa María y San Luis de Gaceno, en Boyacá. Asimismo, Norcasia, Caldas; González, Cesar; San Andrés de Sotavento, Moñitos y San Bernardo del Viento en Córdoba; Altamira y Guadalupe, Huila; Manaure y San Juan del Cesar, La Guajira; Plato, Salamina y Concordia, Magdalena; Tibú y Hacarí, Norte de Santander. También en Carcasí, Cepitá, Floridablanca, Los Santos y Barrancabermeja, Santander, y finalmente, en Corozal, Los Palmitos y Galeras, Sucre.

Varios de estos concursos han sido anulados y revocados debido a las presuntas irregularidades relacionadas con los convenios interadministrativos, el Ministerio Público verifica si la conducta del funcionario se extralimito en sus funciones y vulneró los principios que rigen en la legalidad, responsabilidad y la moralidad; el ente disciplinario calificó provisionalmente la falta del funcionario como gravísima.