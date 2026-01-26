Precio del dólar en Venezuela HOY 26 de enero: hay un nuevo aumento al inicio de la semana

Sigue la incertidumbre en Venezuela tras el operativo realizado a inicios de 2026 que derivó en la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. A partir de allí, se estableció un nuevo gobierno con su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiendo el poder en medio de las acciones que puede llevar a cabo Donald Trump sobre el país.

Mientras tanto, el precio del dólar en Venezuela sigue aumentando debido a la poca fluctuación de la divisa norteamericana en el mercado oficial. Esta tendencia ha sido totalmente opuesta al comportamiento de otras monedas emergentes en el mundo, incluyendo el peso colombiano, en la tasa representativa del mercado.

Delcy Rodríguez anunció la llegada de petróleo a Venezuela

En los últimos días, Delcy Rodríguez anunció que Venezuela recibió 300 millones de dólares en ingresos por venta de petróleo por parte de Estados Unidos. Esto hace parte de los 500 millones que se acordaron entre ambos países en este aspecto con el objetivo de controlar la constante devaluación del bolívar y, por ende, la inflación a través de la inyección en el mercado oficial a través del Banco Central del país.

“Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores, proteger su poder adquisitivo, de la inflación y de los vaivenes en el mercado cambiario”, explicó la presidenta encargada de Venezuela.

Mientras esto sucede, muchos ciudadanos en el país siguen viéndose afectados ante el constante cambio en el precio de muchos productos y servicios de la canasta familiar. Ante esta situación, algunos ciudadanos han vendido dólares en el mercado paralelo con tal de recibir más bolívares al momento de hacer la compra en el oficial y así contar con un mayor ingreso que les permita adquirir lo suficiente para su sostenimiento diario.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este 26 de enero de 2026

Según indica el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este lunes 26 de enero de 2026 es de 355,5528 bolívares. Esto supone un nuevo aumento al inicio de esta semana con respecto a la reportada el pasado viernes 23 de enero (352,7063 bolívares).

Por otra parte, este es el valor que manejan las demás divisas en Venezuela para este lunes. Al igual que el dólar, cada una de ellas sufrió un nuevo aumento a raíz de la constante depreciación del bolívar.

Euro: 417,58609701 bolívares.

417,58609701 bolívares. Yuan chino: 51,05802949 bolívares.

51,05802949 bolívares. Lira turca: 8,20014705 bolívares.

8,20014705 bolívares. Rublo ruso: 4,69405138 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 26 de enero

En su informe, el Banco Central de Venezuela también señaló los precios que manejan las casas de cambio en Venezuela para quienes buscan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes: