Venezuela impulsa reforma a ley petrolera que abre explotación a empresas privadas

El Parlamento de Venezuela inicia el jueves el debate de una reforma a su ley petrolera, que desmonta el férreo control estatal vigente y abre completamente la operación a empresas privadas, según el proyecto al que accedió la AFP.

El proyecto es impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que dio un vuelco a la relación con Estados Unidos tras la incursión que llevó a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

No debe enfrentar resistencia en el Parlamento, donde el chavismo tiene mayoría absoluta.

El Estado se reservó hasta ahora la exploración y explotación primaria de crudo. Operaba igualmente en empresas mixtas en las que era socio mayoritario. Pero ahora el proyecto incluye a “empresas privadas domiciliadas en la República” que podrán operar en solitario.

“Si bien la ley del 2006 establecía que las actividades petroleras solo se podían ejercer por intermedio del Estado con empresas de su propiedad o por empresas mixtas donde el Estado tuviera mayoría, esto cambia totalmente el panorama”, explicó a la AFP Dolores Dobarro, exviceministra de Petróleo y experta en legislación petrolera.

“Avala la participación privada en esas actividades petroleras”, apuntó.