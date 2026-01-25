Del 24 al 29 de abril Santa Marta será sede de la Conferencia para Transición de Combustibles

Santa Marta

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres lideró un diálogo con 40 embajadores de Colombia y sus misiones diplomáticas para presentar los objetivos de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se realizará en Santa Marta del 24 al 29 de abril.

Se conoció que este encuentro permitió compartir las líneas temáticas, la agenda internacional y el papel de Colombia en la construcción de alianzas con los países que ya han decidido avanzar, de manera justa y progresiva, hacia la reducción de la dependencia de los recursos fósiles.

La Conferencia se desarrollará en tres momentos que garantizarán la participación de diversos actores: asambleas multiactor, con la participación de la sociedad civil, organizaciones y ciudadanía.