Lotería de Bogotá va a cumplir dos años sin gerente general

Caracol Radio conoció en primicia que la Lotería de Bogotá lleva sin gerente general más de 20 meses. Según se pudo confirmar, Luz Mary Cárdenas, quien aparece como la jefe de la Lotería, va a completar más de 630 días de incapacidad por una enfermedad que la lleva incluso a tener un fuero de salud especial.

Sin embargo, llama la atención que Cárdenas, nombrada desde la administración de Claudia López, no presentó su renuncia protocolaria al cargo con la llegada de Carlos Fernando Galán, como todos los funcionarios públicos, sino que desde el 11 de febrero de 2024 comenzó a presentar sus incapacidades de manera frecuente.

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que actualmente la Administración Distrital está respetando y esperando las garantías jurídicas y laborales de Cárdenas, de ahí a que se esté trabajando de la mano de las autoridades para darle el curso legal a la situación.

Además, se han realizado jornadas de trabajo para analizar hasta qué punto pueden actuar, ya que tiene una certificación de incapacidad médica.

Mientras se soluciona la situación de Cárdenas, a la Lotería de Bogotá llegó como gerente encargado Luis Gabriel Fernández Franco quien en su momento fue la mano derecha de Marta Lucía Ramírez en la Cancillería al ser su secretario general.

Por lo pronto, el caso de Cárdenas está en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Ministerio de Trabajo para que se determine la pérdida de su capacidad laboral con lo cual se podía gestionar trámite para su pensión por invalidez.

Al contactar a Cárdenas, aseguró que su situación es muy compleja y que por ahora adelanta todos los trámites correspondientes.