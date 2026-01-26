Delincuentes robaron equipos médicos en dos hospitales del Tolima

Tolima

La delincuencia asestó dos golpes a hospitales municipales del Tolima. Ladrones ingresaron al Hospital Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano y al Hospital Sumapaz de Icononzo, donde sustrajeron equipos médicos de vital importancia para la atención de pacientes.

De acuerdo con Nelly Arsuza Mendoza, agente interventora del Hospital del Líbano, los delincuentes ingresaron a las instalaciones del centro médico y robaron tres transductores del ecógrafo de perinatología, equipos clave para la atención y diagnóstico de mujeres en estado de embarazo.

“De manera inmediata la institución activó los protocolos correspondientes y el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, quienes adelantan la investigación necesaria para esclarecer los hechos y dar con los responsables”, acotó Arsuza Mendoza.

La agente interventora rechazó enfáticamente este hurto, que pone en riesgo la salud de las pacientes en Líbano y el norte del Tolima, e hizo un llamado a la solidaridad de los ciudadanos para que suministren de manera confidencial cualquier información que ayude a la recuperación de los equipos robados.

En promedio, cada transductor de ecógrafo en el mercado tiene un precio cercano a los 3 millones de pesos. Es decir, que el robo al Hospital del Líbano se acerca a los 10 millones de pesos.

Días atrás, delincuentes también robaron un desfibrilador en el hospital local de Icononzo, en el oriente del Tolima. Este equipo es de vital importancia para atender pacientes con dificultades cardíacas, especialmente en casos de paro cardíaco.

“No tiene perdón de Dios que alguien haga ese daño tan grande a esa población”, manifestó la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, sobre el robo del equipo, avaluado en 20 millones de pesos.

Entretanto, las autoridades avanzan en la investigación para hallar a los responsables que, en el caso de Icononzo, serían dos mujeres que quedaron plenamente identificadas en cámaras de seguridad.