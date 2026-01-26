Justicia

La Procuraduría formuló un pliego de Cargos a profesor por tratos irrespetuosos a una maestra

Procuraduría avanza en investigación contra profesor en Girón que habría agredido a una colega

Imagen de referencia de aula de clases. Foto: Getty Images

Sara Carolina Rojas Bueno

Avanza la investigación contra el profesor Mauricio Enrique Martínez Corredor, en Girón Santander, por presuntos tratos irrespetuosos a una maestra.

Un hecho inaceptable en la comunidad educativa de Girón Santander, pues La Procuraduría avanza con la investigación contra el profesor Mauricio Enrique Martínez Corredor por presuntas agresiones físicas y verbales contra una docente de la institución, de acuerdo con la Procuraduría los hechos fuerón en el año 2024, durante la celebración de Día de Educador.

Se busca corroborrar si durante la celebración de día del educador en las intalaciones de la institución educativa Martinez agredió fisicamente a una profesora y si presuntamente, tambien, uso expresiones calumniosas e injuriosas en su contra durante el mismo evento.

El Ministerio Público busca esclarecer los hechos y establecer si el servidor público si incurrió en estas faltas ya que vulneró de manera grave los principios que rigen la función pública y los valores de legalidad, moralidad y responsabilidad. La Procuraduría calificó estos estos hechos como una falta grave.

