El 60% de las busetas inspeccionadas en un operativo en Ibagué presentaron fallas

Operativos contra el estado de las busetas en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles de un operativo de inspección, vigilancia y control que realizó la Secretaría de Movilidad para verificar el estado de las busetas que prestan el servicio de transporte público de Ibagué.

Durante la jornada se revisaron cerca de 60 busetas que cubren nueve rutas, de las cuales 24 presentaron diferentes anomalías, entre ellas llantas en mal estado, placas modificadas, polarizados no permitidos, extintores vencidos y deficiencias en estructuras como sillas y pasamanos.

“Estos hallazgos serán consignados en un informe que se remitirá a las empresas, con el fin de que adelanten las acciones de mejora necesarias. El objetivo de estos controles preventivos es fortalecer la prestación del servicio”, aseguró José Pineda, comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito de Ibagué.

Estas acciones buscan no solo garantizar la correcta operación del transporte público, sino proteger la seguridad e integridad de los ciudadanos, asegurando que se movilicen en vehículos que cumplan con las condiciones técnicas y de salubridad requeridas.

“Nuestro apoyo está enfocado en que el usuario tenga confianza en el sistema de transporte, que perciba espacios seguros, vehículos en buen estado y condiciones adecuadas de limpieza, para que se sienta tranquilo al utilizar el servicio”, afirmó Nayibe Álvarez, directora Administrativa del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, SETP.

Según estableció Caracol Radio los operativos hacen parte de compromisos asumidos entre las empresas del transporte y la Alcaldía de Ibagué para mejorar la prestación del servicio.

Dato: los propietarios de las busetas en las que se encontraron fallas deberán corregirlas debido a que las autoridades de tránsito harán seguimiento a estos informes.