Dos delegados departamentales de la Registraduría toman posesión en Córdoba

Montería

La Registraduría del departamento de Córdoba informó que los dos delegados ejercerán funciones que permitan brindar garantías de transparencia al proceso electoral previsto para el 8 de marzo del año 2026.

Se trata de Diego Sepúlveda Argaez y Fabián Enrique Daza Morales, “quienes asumirán la responsabilidad de liderar y fortalecer la organización electoral en el territorio”.

“Diego Sepúlveda Argaez, nacido en Santa Fe de Antioquia, es abogado, especialista en Derecho Público, magíster en Gobierno y Políticas Públicas y candidato a doctor en Filosofía. Cuenta con más de 19 años de trayectoria profesional, durante los cuales se ha desempeñado como secretario de Movilidad del municipio de Santa Fe de Antioquia, asesor jurídico en Teleantioquia y secretario general de Telemedellín. Desde el año 2019 se encuentra vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde ha ejercido funciones como registrador municipal y delegado departamental”, detalló la Registraduría.

“Por su parte, Fabián Enrique Daza Morales es abogado, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho y candidato a doctor en Derecho. Es oriundo del municipio de Villanueva, La Guajira, y cuenta con 15 años de experiencia profesional. Durante su trayectoria ha laborado en el Consejo Nacional Electoral y, desde hace más de dos años, se encuentra vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde ha contribuido al fortalecimiento de los procesos electorales y administrativos de la entidad”, agregó.

En Córdoba hay más de 50 aspirantes al Congreso de la República y las autoridades han indicado que también habría garantías de seguridad para ejercer el derecho al voto.