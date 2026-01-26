Deudas millonarias frenan la entrega de medicamentos en Boyacá

La crisis en la entrega de medicamentos en Tunja y otros municipios de Boyacá responde a un problema estructural del sistema de salud, asociado principalmente a la millonaria deuda que las EPS mantienen con los gestores farmacéuticos. Así lo explicó el gerente regional de Discolmets, Roger Alejandro Sáenz Ariza, quien aseguró que, aunque la empresa ha intentado mitigar el impacto, la falta de flujo de recursos ha afectado de manera directa su operación. «...No es desconocido que las EPS nos tienen una deuda muy grande de recursos, y eso limita nuestra capacidad de abastecimiento...», señaló en entrevista con Caracol Radio.

Según Sáenz Ariza, la situación se agravó durante los meses de diciembre y enero debido al cierre de laboratorios por la temporada navideña y a las exigencias de pago casi de contado por parte de las farmacéuticas. «...Trabajamos con lo que nos ha llegado recientemente, pero el cierre de año fue crítico porque no pudimos abastecernos como hubiéramos querido...», explicó. El gerente regional reveló que la deuda acumulada de las EPS con Discolmets supera los 160 mil millones de pesos, un monto que impacta directamente la compra y distribución de medicamentos en el departamento.

No obstante, el directivo indicó que desde el nivel central de la empresa ya se están adelantando gestiones para normalizar el servicio. «...Se empezó nuevamente la compra de medicamentos, ajustando los estoques en cada uno de los servicios farmacéuticos que tenemos en Boyacá...», afirmó. Sáenz Ariza precisó que, desde el pasado 13 de enero, se reactivaron las órdenes de compra y que en los últimos días comenzó a llegar mercancía indispensable, lo que permitiría, según sus proyecciones, normalizar el inventario la próxima semana y garantizar la atención a los usuarios.

En relación con las protestas lideradas por la Asociación de Personeros de Boyacá frente a las instalaciones de Discolmets, el gerente regional confirmó que sostuvo reuniones directas con varios personeros, entre ellos el de Santa Rosa de Viterbo, presidente de ASOPERBOY. «...Les expliqué la situación al detalle y reconocimos que tenemos retos internos, como mejorar los canales de comunicación y la humanización del servicio, aspectos que también afectan la percepción de los usuarios...», manifestó.

Finalmente, Sáenz Ariza anunció compromisos concretos con las personerías del departamento, entre ellos la realización de reuniones semanales por provincias para abordar problemáticas específicas según cada territorio. «...No es lo mismo lo que pasa en Tunja que lo que ocurre en el occidente de Boyacá o en el Valle de Tenza. La idea es trabajar de la mano con los personeros, que son quienes reciben directamente las quejas de la ciudadanía...», concluyó, asegurando que Discolmets está dispuesto a desplazarse a los municipios y reiterando un mensaje de tranquilidad a los usuarios mientras avanzan las acciones para mejorar la prestación del servicio.