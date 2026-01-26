Cortolima abrió más de 30 procesos sancionatorios por minería ilegal en el Tolima

Tolima

Tras el megaoperativo contra las actividades de minería ilegal que desarrollaban las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en las veredas Amoyá y Santa Rosa, en Chaparral (Tolima), la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) entregó un balance de las medidas adoptadas contra estas prácticas ilícitas en el departamento.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el operativo desplegado el 24 de enero logró frenar una actividad que generaba graves afectaciones en el río Saldaña por el uso de mercurio y otras sustancias altamente contaminantes, poniendo en riesgo la salud pública y la conservación de los recursos naturales.

La intervención, además, permitió frenar ingresos ilícitos superiores a los 4.000 millones de pesos e inutilizar maquinaria avaluada en más de 5.700 millones de pesos, perteneciente a la estructura armada de alias Iván Mordisco.

“Este operativo contra la minería ilegal, desarrollado por la Policía Nacional, constituye uno de los resultados concretos de las gestiones adelantadas de manera articulada entre Cortolima, la Gobernación del Tolima y el Gobierno nacional, a través del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (Conaldef)”, explicó Olga Lucía Alfonso, directora de la corporación.

El contexto

Por solicitud de Cortolima, el pasado 9 de diciembre el Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente llevó a cabo en Ibagué una mesa de coordinación del Conaldef, en la que participaron autoridades locales, regionales y nacionales, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública, con el propósito de abordar de manera integral la problemática de la minería ilegal en el sur del Tolima.

En este espacio, Cortolima, en cabeza de su directora general, presentó un diagnóstico detallado sobre la situación ambiental del territorio y el impacto negativo, en muchos casos irreversible, que genera esta actividad ilegal sobre el patrimonio ambiental. Allí se estableció la urgencia de definir una ruta de acción conjunta, cuyos avances hoy se reflejan en los resultados operativos en Chaparral.

Las cifras

Cortolima también reveló que, en articulación con la Fuerza Pública y otras autoridades, en 2025 adelantó cuatro operativos de control y vigilancia contra la minería ilegal en el municipio de Ataco, sur del Tolima, en las veredas Mesa de Pole, Pueblo Nuevo, Aponte y en el corredor hacia Hato Viejo (Chaparral).

En estas acciones se evidenció el uso de maquinaria pesada, excavaciones, socavones, ocupación y afectación de cauces, captación ilegal de agua y graves impactos sobre ecosistemas estratégicos como el río Saldaña, el río Atá y las quebradas Pole y Guanabanito.

Como resultado, la corporación abrió 34 procesos sancionatorios y reforzó acciones preventivas mediante la capacitación de más de 1.300 mineros de subsistencia en buenas prácticas ambientales.