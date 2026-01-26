Comfaboy empieza la entrega de más de zapatos para los hijos de sus afiliados

Comfaboy hará la entrega de los zapatos con pico y cédula para facilitar que los padres puedan organizarse.

Tunja

Con el inicio del año escolar, la Caja de Compensación Familiar de Boyacá empieza a entregar el subsidio escolar a la población afiliada en edad escolar, representado en la entrega de un par de zapatos escolares tipo tenis blancos a los beneficiarios de trabajadores afiliados activos, que cumplan requisitos establecidos de edad, escolaridad y pago de cuotas monetarias.

Alexandra Calixto, jefe del departamento de Educación, Cultura y Bibliotecas de Comfaboy anunció que desde que comenzó este programa se han beneficiado más de 150.000 niños y explicó el procedimiento que deben realizar los padres de familia para saber si son o no beneficiarios.

“Tenemos que ingresar a la página web donde con el número de identificación del trabajador afiliado se puede encontrar la información de si tenemos el acceso al derecho o si no lo tenemos, si debemos subsanar algún tipo de requisitos”.

La entrega de los zapatos se hará con pico y cédula para facilitar que los padres puedan organizarse.

Pico y cédula:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

La rotación se mantiene semanalmente de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

La entrega de los zapatos se hará hasta el 30 de marzo o hasta agotar existencias.