Tunja

Comfaboy empieza la entrega de más de zapatos para los hijos de sus afiliados

La entrega de los zapatos se hará con pico y cédula hasta el 30 de marzo de 2026

Comfaboy hará la entrega de los zapatos con pico y cédula para facilitar que los padres puedan organizarse.

Comfaboy hará la entrega de los zapatos con pico y cédula para facilitar que los padres puedan organizarse.

Tunja

Con el inicio del año escolar, la Caja de Compensación Familiar de Boyacá empieza a entregar el subsidio escolar a la población afiliada en edad escolar, representado en la entrega de un par de zapatos escolares tipo tenis blancos a los beneficiarios de trabajadores afiliados activos, que cumplan requisitos establecidos de edad, escolaridad y pago de cuotas monetarias.

Alexandra Calixto, jefe del departamento de Educación, Cultura y Bibliotecas de Comfaboy anunció que desde que comenzó este programa se han beneficiado más de 150.000 niños y explicó el procedimiento que deben realizar los padres de familia para saber si son o no beneficiarios.

Tenemos que ingresar a la página web donde con el número de identificación del trabajador afiliado se puede encontrar la información de si tenemos el acceso al derecho o si no lo tenemos, si debemos subsanar algún tipo de requisitos”.

La entrega de los zapatos se hará con pico y cédula para facilitar que los padres puedan organizarse.

Pico y cédula:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

La rotación se mantiene semanalmente de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

La entrega de los zapatos se hará hasta el 30 de marzo o hasta agotar existencias.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad