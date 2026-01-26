Cero y van dos: Gobierno vuelve a recusar al presidente de la Corte, ahora por la pensional

La entrevista que concedió al diario El Tiempo el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, sigue generando efectos en el Gobierno. La Presidencia de la República presentó una nueva recusación en su contra, esta vez relacionada con el estudio de la reforma pensional.

No es la primera. Hace apenas unos días, el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, ya había radicado una solicitud similar por los comentarios que Ibáñez hizo en torno a la emergencia económica decretada por el Ejecutivo y los decretos que establecieron impuestos a licores y tabaco.

En esta oportunidad, la recusación está vinculada a las declaraciones del magistrado sobre la reforma pensional, una iniciativa que lleva cerca de un año siendo analizada por los nueve integrantes de la Sala Plena de la Corte Constitucional y frente a la cual se espera un pronunciamiento de fondo en el corto plazo.

Según el Gobierno, las opiniones públicas del presidente del alto tribunal podrían interpretarse como un prejuzgamiento, lo que comprometería su imparcialidad para participar en la discusión de un tema que tiene alto impacto económico y social.

Ahora será la Sala Plena de la Corte Constitucional la encargada de estudiar si admite o no esta nueva recusación y definir si el magistrado Jorge Enrique Ibáñez debe apartarse del análisis de la reforma pensional. De prosperar, se trataría de la segunda vez en pocos días que el Ejecutivo busca sacarlo de decisiones clave.

