Gobierno solicitó que magistrado Ibáñez se aparte de discusión del decreto de emergencia económica

No para la discusión por el decreto de emergencia económica y social, que fue expedido por el gobierno Petro ante el hundimiento de la ley de financiamiento y la falta de recursos para la deuda que tiene el país.

La discusión ahora continúa con la petición que hizo la Presidencia de la República, que recusó al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y solicitó que se aparte de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica y social.

La solicitud fue hecha directamente por Augusto Ocampo, secretario Jurídico de la Presidencia de la República hacia el magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, al considerar que Ibáñez habría comprometido la apariencia de imparcialidad al pronunciarse públicamente sobre ese decreto en una entrevista.

Para el Gobierno, las declaraciones entregadas en dicha entrevista, configuran la causa legal de “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”.

De esta manera, el Gobierno le pidió al magistrado Ibáñez que se aparte de la discusión sobre el decreto de emergencia económica, que está siendo objeto de estudio por parte del alto Tribunal.

Corte está estudiando el decreto

Tras culminar la vacancia, el Alto tribunal adelanta actualmente el control de constitucionalidad sobre el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025; es por esto que la Presidencia pide el retiro del magistrado Ibáñez, para que sea una discusión parcial.

¿Cómo fue la petición del Gobierno?