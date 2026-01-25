Yennifer Nadia Guzmán Corral es la nueva secretaria de Salud de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que ante la secretaria Administrativa y alcaldesa encargada de Ibagué, Norma Margarita Cifuentes, tomó posesión en el cargo de secretarita de Salud municipal la profesional, Yennifer Nadia Guzmán Corral.

Guzmán Corral llega a este cargo luego que durante dos meses estuviera al frente de esta dependencia Maricel Aguiar, quién estaba al frente de esta dependencia en calidad de encargada tras la salida de Liliana Ospina el 13 de noviembre de 2025.

Yennifer Nadia Guzmán Corral fue secretaria de Salud de Ibagué encargada por unos pocos días en el mes de noviembre, luego fue posesionada como gerente de la Unidad de Salud, cargo en el que se desempeñó hasta el 9 de diciembre cuando la entidad fue intervenida por parte de la Superintendencia de Salud.

La nueva secretaria de Salud es enfermera de profesión, especialista en gerencia de proyectos, con más de 20 años de experiencia en Instituciones de salud pública y privada, del orden nacional.

La funcionaria desde el 2020 ejerció el cargo de directora de Prestación de Servicios y Calidad de la Secretaría de Salud, lo que le permite conocer de primera mano los procesos, avances y metas propuestas por esta dependencia.