Video: Alex Honnold escaló edificio más alto de Taiwán y reacción de la comunidad fue imperdible

El escalador profesional de Estados Unidos, Alex Honnold, realizó un nuevo hito al escalar el edificio más alto de Taiwán, sin cuerdas ni equipo de seguridad, en medio de una transmisión en vivo por parte de Netflix y ante la mirada de miles de espectadores dentro y fuera del Taipei 101.

Este rascacielos tiene una altura de 508 metros y es el más alto de Taiwán, por eso el asombro de las personas que quedó registrado en video al verlo pasar entre las enormes ventanas del edificio.

Otras hazañas de Alex Honnold

Honnold, de 40 años, ha conquistado algunas de las paredes rocosas más intimidantes del mundo, y alcanzó fama mundial en 2017 cando escaló “El Capitán” del parque Yosemite, considerado como la cima de la dificultad técnica por su gigantesco monolito de granito.

Honnold es la primera persona en escalar el Taipéi 101 sin cuerda, arnés ni red de seguridad, pero no el primer en escalar el edificio.

Richard Bode, de 34 años, calificó la oportunidad de verlo como “una experiencia única en la vida”.

Otro espectador, Benson de 24 años, calificó la escalada como “increíblemente valiente”.

El desafío titulado ‘Skyscraper Live’ (Rascacielos en Vivo) debía transmitirse en vivo el sábado en Netflix, pero fue aplazado por el mal tiempo.

“Ha sido el sueño de mi vida escalar un rascacielos“, declaró Honnold en un video promocional divulgado el martes en la página de Facebook de Netflix.

El escalador tardó una hora y media para alcanzar la cima, donde se le observó con los brazos levantados mirando al público abajo.

En 2004, Alain Robert, llamado “el Hombre Araña Francés” fue el primero en escalar el Taipéi 101, pero lo hizo en condiciones lluviosas con ayuda de cuerdas de seguridad.