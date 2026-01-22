La Procuraduría pone la lupa en contrato de $595 millones para la titulación de predios en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar para establecer posibles irregularidades en la ejecución y pago del contrato 1365 de 2025, suscrito por la Alcaldía de Ibagué con la empresa firmado con Mendoza Lara y Consultores S.A.S. para la titulación gratuita de predios fiscales.

Según el Ministerio Público, el contrato por un valor cercano a $595 millones tenía como objeto la expedición de 250 títulos de propiedad para familias vulnerables que, al parecer, no se habrían cumplido dentro de los plazos pactados ni tendrían soportes técnicos suficientes para respaldar los desembolsos efectuados por más del 60% del valor del bilateral.

Ante estos hechos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas para identificar a los posibles responsables, verificar la ocurrencia de las conductas y determinar si estas constituyen falta disciplinaria.

Desde que el contrato fue firmado el 21 de marzo de 2025 ha tenido varias suspensiones, además no se tiene claridad de cuántos de los 250 predios pactados han sido titulados, para cumplir lo estipulado dentro de las obligaciones. Lo que si se tiene claro es que a la empresa el municipio le ha más de $350 millones del negocio pactado.