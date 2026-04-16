“Incapaz administrador e inexperto”: De la Espriella a Quintero por nombramiento en Supersalud

La designación de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud ha generado una fuerte poemica en el país.

Esto, a propósito de su pasado judicial y en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud.

Al respecto se refirió el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien cuestionó la capacidad de Quintero para dirigir la entidad.

Según dijo, “la designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud es la radiografía más clara del actual gobierno: todo para los de siempre y nada para los ciudadanos”.

Y se refirió a Quintero de la siguiente manera: “Imputado por corrupción, incapaz como administrador e inexperto ante un sistema que el propio Gustavo Petro decidió destruir”.

La senadora y candidata Paloma Valencia también ya había rechazado este nombramiento asegurando que “sin importar si somos de derecha, centro o izquierda, hay líneas que no se pueden cruzar. La salud no es un experimento ni un botín político”.