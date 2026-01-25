La Procuraduría lanzó advertencia por riesgo que generan las lluvias en municipios del Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que la Procuraduría en el desarrollo de su función preventiva, intensificó la vigilancia y el seguimiento a las acciones institucionales para la atención de la temporada de fuertes lluvias en el departamento del Tolima, con el fin de proteger la vida y los bienes de la población.

En circular remitida por la Procuraduría a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el ente de control reiteró la obligación de las autoridades territoriales de implementar de manera efectiva los instrumentos de gestión del riesgo previstos en la Ley 1523 de 2012, ante los escenarios de amenaza por inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra.

A la vez a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué realizó el requerimiento preventivo dirigido a alcaldes, secretarios de despacho y direcciones de gestión del riesgo de 12 municipios del Tolima, enfatizando la necesidad de verificar los planes de contingencia, los sistemas de alerta temprana y la disponibilidad de recursos en los fondos territoriales.

La Procuraduría recalcó que continuará ejerciendo control preventivo y acompañamiento institucional para anticiparse a posibles emergencias, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar la protección de los derechos fundamentales.

Los municipios que estarían en riesgo son Ibagué, Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan y Venadillo.