Uribismo se pronuncia tras nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud

Siguen las reacciones políticas tras el nombramiento del exalcalde Daniel Quintero como el nuevo Superintendente de Salud y esta vez, el uribismo reacciona ante esta decisión del Gobierno Nacional.

El concejal de Medellín por el partido del Centro Democrático, Sebastián López, en su cuenta de X reaccionó negativamente ante esta decisión asegurando que el gobierno Gustavo Petro, “asfixia al sistema de salud”.

“Ese era el cambio… El gobierno de Gustavo Petro, quien hoy asfixia al sistema de salud, nombra a Daniel Quintero, el imputado, como Superintendente de Salud. ¡Vigilará la plata de la salud de los colombianos!“, dijo el concejal.

Por otro lado, el senador Andrés Forero también criticó esta decisión, expresando que el presidente Gustavo Petro “no tiene escrúpulos y perdió la vergüenza”.

“Este gobierno perdió todo escrúpulo y toda vergüenza. En plena crisis de salud nombran a Daniel Quintero, como Superintendente de Salud, que no sabe de salud, pero si de escándalos y está acusado de robarse Medellín”, dijo Forero.