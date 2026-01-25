Posesionados 51 consejeros de juventudes en Santa Marta

Santa Marta

En un evento que tuvo como escenario el Camellón de la Bahía, se posesionó a los 51 consejeros de juventud del distrito de Santa Marta, que fueron elegidos democráticamente el pasado 19 de octubre. El acto de posesión que contó con la presencia del delegado del registrador nacional, José Luis Arias Rey.

“El acto que hoy nos convoca trasciende la formalidad administrativa. Se trata de un verdadero acontecimiento democrático que reafirma el compromiso del Estado colombiano con la participación efectiva de la juventud y con la consolidación de una verdadera democracia abierta, incluyente y deliberativa”, dijo el delegado del registrador nacional, José Luis Arias Rey.

Por su parte el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo dijo “quiero dejarles una tarea, que pensemos también en los jóvenes rurales, que vayamos a los territorios y que trabajemos juntos por más oportunidades para ellos. Tengan la plena seguridad de que no están solos, he dado instrucciones claras a todo el gabinete y a los alcaldes locales, que les brinden acompañamiento de manera permanente, que los escuchen y que trabajen de la mano con ustedes. Aquí no vamos a parar, vamos a trabajar sin descanso por la juventud de Santa Marta”.

Los Consejos de Juventud, de acuerdo a la normativa colombiana, son mecanismos autónomos de participación ciudadana para jóvenes entre 14 y 28 años, que les permiten opinar, proponer, concertar y controlar la gestión pública local, con incidencia directa en la formulación de políticas y agendas territoriales para la juventud ante las autoridades.