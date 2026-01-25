Permiso de salida del país para menores: requisitos, cuándo es obligatorio y cómo tramitarlo

Viajar al extranjero con niños, niñas o adolescentes requiere una planificación que va más allá de la compra de tiquetes y reservas de hotel.

En Colombia, el proceso de control migratorio es riguroso para garantizar la protección y los derechos de los menores, verificando siempre su identidad y la legalidad de su salida. Uno de los puntos más críticos es el permiso de salida, un documento que puede determinar si un viaje se concreta o se interrumpe en el puesto de control.

¿Cuándo es obligatorio el permiso el permiso de salida del país?

Por regla general, todos los menores colombianos y los extranjeros residentes en el país necesitan una autorización escrita para cruzar la frontera en situaciones específicas. No obstante, existen escenarios donde este documento es indispensable y otros donde se puede omitir:

Es obligatorio si: El menor viaja solo, con un tercero o con solo uno de sus padres.

El menor viaja solo, con un tercero o con solo uno de sus padres. No es obligatorio si: El menor viaja con ambos padres presentes o si es un menor extranjero no residente (con excepción de los ciudadanos ecuatorianos).

El menor viaja con ambos padres presentes o si es un menor extranjero no residente (con excepción de los ciudadanos ecuatorianos). Casos especiales: Los menores emancipados (mayores de 14 años) no requieren permiso adicional, pero deben demostrar su estado civil con el registro correspondiente.

Para quienes residen en el exterior hace más de un año, el permiso puede no ser necesario si regresan a su país de residencia con el padre que tiene la custodia, siempre que presenten la certificación consular respectiva.

¿Cuáles son los requisitos y pasos para la solicitud?

El permiso es una autorización voluntaria y escrita del padre que no acompaña al menor. Este documento debe ser autenticado ante un notario en Colombia o, si el padre se encuentra fuera del país, ante el consulado colombiano más cercano. Es fundamental que el escrito contenga información detallada para evitar inconvenientes:

Datos completos: Nombre e identificación del menor y de la persona responsable de su viaje. Detalles del viaje: Lugar de destino, propósito del traslado y las fechas exactas de salida y regreso. Documentación soporte: Al momento del viaje, se debe presentar el pasaporte vigente, el Registro Civil de Nacimiento original para demostrar el parentesco y el formulario Check-Mig.

El trámite notarial tiene un costo regulado por la Superintendencia de Notariado y Registro y, usualmente, el documento autenticado se entrega el mismo día.

¿Qué hacer si no hay acuerdo entre los padres?

Cuando los padres no logran un consenso sobre la salida del menor, la ley ofrece rutas alternativas. El interesado puede solicitar una conciliación ante un centro especializado o notaría, donde se buscará un arreglo que quede consignado en un acta con efectos legales.

Si se desconoce el paradero de uno de los padres o existe una imposibilidad física para otorgar el permiso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) interviene a través de un Defensor de Familia. Esta autoridad puede otorgar el permiso tras un proceso administrativo, evaluando el interés superior del menor en casos de misiones deportivas, científicas o tratamientos médicos urgentes.

Migración Colombia exige que el proceso de control se realice con anticipación. El formulario Check-Mig debe completarse entre 48 horas y una hora antes del vuelo. Además, para menores de 12 años, existe prioridad en las filas de atención en los puestos de control. El incumplimiento de estos requisitos puede derivar en sanciones económicas o migratorias para los representantes legales.