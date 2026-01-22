Migración Colombia captura a italiano en Cartagena buscado por la Interpol por millonaria estafa

Migración Colombia, a través de la Regional Caribe, detectó una alerta internacional y puso a disposición de las autoridades a un ciudadano extranjero de nacionalidad italiana que ingresó al país procedente de Estados Unidos y era requerido por las autoridades judiciales de Venezuela.

Durante los controles migratorios, los oficiales detectaron que el individuo presentaba una Circular Roja de Interpol por el delito de estafa, razón por la cual fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes, en cumplimiento de los protocolos internacionales de cooperación judicial.

De acuerdo con Migración Colombia, en 2025 se entregaron más de 20 personas a las autoridades desde la Regional Caribe, mientras que a nivel nacional la cifra supera las 800 entregas, como resultado de los controles migratorios y la verificación permanente de alertas internacionales.

Al respecto, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la tarea de los y las oficiales de la entidad en los diferentes Puestos de Control Migratorio y aseguró que “en lo que va del año se ha evidenciado un incremento significativo tanto en las entregas a las autoridades como en la detección de personas con circulares de Interpol, lo que refleja el fortalecimiento de nuestros controles y el compromiso con la seguridad regional y global”.

La entidad reiteró que continuará reforzando sus mecanismos de verificación en todos los Puestos de Control Migratorio del país, con el fin de evitar el ingreso de personas requeridas por la justicia internacional.