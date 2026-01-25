Migración Colombia deportó a 5 venezolanos en Norte de Santander por seguridad y convivencia

Migración Colombia deportó a cinco ciudadanos venezolanos al considerarlos un riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de Pamplona, Norte de Santander, luego de adelantar labores de verificación en coordinación con la Alcaldía Municipal y otras autoridades locales.

La decisión se tomó tras atender repetidas quejas de la ciudadanía, relacionadas con comportamientos que estarían afectando la tranquilidad en distintos sectores del municipio. A partir de estas denuncias, se realizaron controles migratorios y procesos de identificación que permitieron establecer que los extranjeros no cumplían con las condiciones para permanecer en el país.

Según se informó, los cinco ciudadanos fueron puestos a disposición de Migración Colombia, entidad que adelantó el procedimiento administrativo correspondiente y ordenó su deportación, en cumplimiento de la normatividad migratoria vigente.

Las autoridades señalaron que estas acciones hacen parte de los operativos de control que se vienen desarrollando en Pamplona con el fin de garantizar la seguridad, el orden público y la sana convivencia, tanto de la población local como de la población migrante que reside de manera regular en el municipio.

Desde la administración municipal se reiteró el llamado a la ciudadanía para que continúe reportando cualquier situación que afecte la convivencia, al tiempo que se destacó que los controles se realizan respetando el debido proceso y los derechos humanos.