Más de 23.000 auxiliares de Policía recibirán un aumento del 45.9% en su bonificación mensual 

Justicia

Más de 23.000 auxiliares de la Policía Nacional recibirán desde este mes un aumento del 45.9% en la bonificación salarial; así lo anunció el brigadier general Andrés Serna Bustamante, director de Talento Humano de la Policía Nacional.

Según explicó, el aumento se dio en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2384 de 2024, por medio de la cual se estableció que la bonificación mensual por la prestación del servicio militar será equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente y, con el respaldo del Gobierno Nacional, la Policía Nacional de Colombia anunció el incremento del 45,9 % en el ingreso mensual de los auxiliares de Policía, como una medida para garantizar su bienestar.

“A partir de este mes, su ingreso mensual tendrá un aumento del 45,9 %, como un acto de dignificación y justicia para quienes, con entrega y responsabilidad, contribuyen al cumplimiento de la misión institucional”, afirmó el brigadier general Serna Bustamante.

#ATENCIÓN | Desde este mes, más de 23.000 auxiliares de la @PoliciaColombia tendrán un incremento del 45.9% en la bonificación mensual que reciben, esto tras el respaldo que brindó el Gobierno Nacional; así lo confirmó el brigadier general Andrés Serna Bustamante, director de… pic.twitter.com/vurVGhXsXa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 25, 2026

También indicó que el aumento en la bonificación se enmarca dentro de la línea estratégica institucional ‘Con Dignidad Cumplimos’, que busca “reconocer el valor del talento humano y garantizar condiciones más justas para quienes sirven al país desde los diferentes territorios”.