Investigan a policías que no evitaron que motociclista hiciera maniobras peligrosas en Ibagué

Ibagué

El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, rechazó el comportamiento de un motociclista que hace maniobras peligrosas con una mujer como pasajera en las calles del barrio Gaitán, hecho que quedó captado en un video que se convirtió en viral sobre todo porque se observa como varios uniformados de la Policía Metropolitana están observando sin proceder para evitar que esto siga suceda.

“Como los videos incluyen efectivos de Policía, ellos debía haber hecho una activación de esta actividad irregular, ya el coronel J1 inició las procesos disciplinarios para determinar estos efectivos que actividad realizaron”, aseguró Francisco Espín.

El funcionario además resaltó que se solicitó a los uniformados que aparecen en el video el reporte de que actuación que realizaron, pero además reveló que los videos del hecho están en manos de control interno disciplinario de la Policía para que se determine si hubo una omisión.

“Es la primera vez que tenemos este tipo de situaciones, la responsabilidad de hacer este tipo maniobras poniendo en riesgo la vida de los otras personas es sancionado. La actividad de Policía debía realizarse y por esto se anuncian investigaciones disciplinarias”, puntualizó el funcionario.

Según registro de redes sociales, este motociclista habría protagonizado en varias oportunidades este mismo tipo de comportamientos, incluso en otras oportunidades con mujeres en ropa interior como parrilleras.

Precisamente Junior el Loco Dugrau, como se hace llamar esta persona en redes sociales manifestó que los uniformados si lo requirieron y le solicitaron su identificación “Nos dejaron tranquilos luego de identificarnos porque somos personas buenas que solo hacemos contenido”.