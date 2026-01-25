Hallan sin vida a Adrián Pinzón, menor de 9 años desaparecido en Ciudad Bolívar, Bogotá

Las autoridades de Bogotá confirmaron la muerte de un menor de 9 años, identificado como Adrián Mathías Pinzón Calvo, quien había sido reportado como desaparecido en Ciudad Bolívar el 17 de enero, luego de salir con su padre, Marco Antonio Pinzón.

Ambos cuerpos fueron encontrados a las afueras de la iglesia de Los Laches, en el centro de la capital.

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el hombre habría asesinado a su hijo con un disparo en la cabeza y minutos después se habría quitado la vida disparándose en el pecho.

Familiares del menor señalan que Marco Antonio Pinzón había amenazado en reiteradas ocasiones a la madre del niño, que actualmente reside en Estados Unidos. Además, indicaron que el hombre presentaba antecedentes de problemas psiquiátricos.