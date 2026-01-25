Detienen a un joven que robó una cadena de 25 millones de pesos al hijo de Gustavo Petro en Madrid

La Policía española ha detenido a un joven que acababa de robar una cadena de oro, arrancándosela del cuello, al hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, la madrugada del pasado sábado en la Gran Vía de Madrid, en el centro de la capital.

Según confirmaron este domingo a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el suceso ocurrió sobre las cinco de la madrugada del día 24, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano que pasaba por la zona, muy turística, vio a un hombre huir a la carrera mientras otro gritaba que le habían robado una cadena.

Los agentes comenzaron a perseguir a pie al presunto ladrón por varias calles de la zona, hasta que le dieron alcance y recuperaron la joya.

La víctima es Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente de Colombia, que actualmente reside en España, y quien relató a los agentes que iba a tomar un taxi cuando un hombre se le acercó por la espalda y le dio un tirón para quitarle la cadena, valorada en 6.000 euros.

Tras comprobar que no tenía lesiones acudió a interponer denuncia a la Comisaría del distrito Centro, en la que solicitó el libro de agradecimientos para felicitar a los agentes por esta intervención, detallaron las fuentes.

Los agentes detuvieron por un delito de robo con violencia e intimidación al presunto autor, un joven de 23 años que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares.