De Biden a Trump: ¿cómo cambió la relación de Petro con Estados Unidos?

Gustavo Petro llegó a la Presidencia en 2022 y su relación con Estados Unidos ha variado desde aquel entonces.

Joe Biden, cooperación y extensión

Durante la administración de Joe Biden, Colombia y Estados Unidos mantuvieron una agenda amplia que iba más allá de la tradicional cooperación en temas como la seguridad y el narcotráfico, añadiendo temas como el cambio climático, la migración y el desarrollo sostenible.

En reuniones en la Casa Blanca entre los dos jefes de estado, se discutieron temas como la deuda externa ligada a las acciones climáticas, los proyectos de protección para la región del Amazonas y la colaboración para gestionar la migración de ciudadanos venezolanos.

Biden incluso “aplaudió” el compromiso del colombiano con la protección de la Amazonía y destacó prioridades compartidas en temas medioambientales y migratorios.

Estos hechos reflejaron que Washington, bajo la dirección de Biden, estaba dispuesto a mantener diálogos con Colombia en temas más allá de las drogas o la seguridad, ya que existía una búsqueda conjunta de soluciones para varias cuestiones nacionales e internacionales.

El clima de la relación Biden - Petro, fue, según el colombiano, decente y directa, e incluso hizo una comparación entre el pasado y el actual presidente de los Estados Unidos.

Giro con Trump: choques diplomáticos

El segundo periodo presidencial de Donald Trump desde el 2025 fue un giro en la relación con Colombia. El estilo de Trump es mucho más combativo y personal con el colombiano, donde las prioridades diplomáticas también fueron cambiadas bruscamente.

Las prioridades del republicano volvieron a ser las que han sido tradicionalmente en el gobierno estadounidense: El narcotráfico, la migración y la lucha contra la insurgencia, calificando la lucha contra el cambio climático como “mayor estafa de toda la historia”.

El cambio de gobierno en Estados Unidos se hizo visible en varios episodios de confrontación con la administración colombiana.

Trump tildó a Petro de “líder del narcotráfico”, también incluyó al mandatario y su familia en la Lista Clinton de la OFAC.

En el plano de seguridad y el militar, las acciones de Estados Unidos en Venezuela y el Caribe fueron declaradas por el Gobierno Petro como violaciones a la soberanía, y consecuentemente Trump llegó a advertir a Petro con frases como “Es el siguiente” o “Debe cuidarse”.

El jefe de estado colombiano calificó la relación con Trump como “groserísima e ignorante” tras contrastarla con la colaboración con el expresidente demócrata.

Trump y Petro tendrán una reunión en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero, y allí, el contraste entre la visión política que tiene el republicano con el expresidente Biden se hará notar a la hora en que se negocien temas complejos.

