Policía frustró atraco en la Transversal 54 tras balacera: un delincuente herido y otro capturado

La noche del lunes festivo se transformó en un escenario de tensión en la avenida Transversal 54 de Cartagena, luego de que agentes de la Policía Metropolitana frustraran un intento de asalto masivo en un reconocido restaurante del sector. La rápida intervención de las patrullas impidió que dos delincuentes despojaran de sus pertenencias a los comensales y comerciantes presentes.

Durante el operativo se registró un intercambio de disparos entre los uniformados y los presuntos asaltantes, lo que provocó momentos de zozobra y obligó a las personas en el lugar a buscar refugio.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los implicados resultó herido y fue trasladado bajo custodia a la Clínica Blas de Lezo, mientras que su cómplice fue capturado ileso y puesto a disposición de la Fiscalía.

“Los vamos a sacar de sus madrigueras”

Tras el operativo, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales, respaldando el accionar policial y lanzando una advertencia directa a las estructuras criminales.

“Los rateritos tienen que ver lo que hacen. Otro intento de atraco frustrado por nuestra @PoliciaCtagena. No vamos a tener contemplaciones con NADIE. Los vamos a sacar de sus madrigueras porque sabemos quiénes son y dónde están”, enfatizó el mandatario.

El alcalde también confirmó que, para evitar retaliaciones y garantizar la calma, la Infantería de Marina y el cuerpo élite de la Policía Nacional han reforzado los patrullajes en toda la ciudad bajo la estrategia #CartagenaBlindada.

Las autoridades ya adelantan las investigaciones para verificar si estos sujetos estarían vinculados a otros hurtos registrados recientemente bajo la misma modalidad en la zona sur de la ciudad.