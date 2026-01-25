Contratistas de la USI de Ibagué denuncian que desde noviembre no les pagan

Ibagué

Sigue siendo compleja la situación para los contratistas que prestaron sus servicios a la Unidad de Salud de Ibagué en los últimos meses del año 2025, debido a que por la intervención forzosa de la Superintendencia de Salud varios de los procesos administrativos tuvieron retrasos hasta que no se adelantara un diagnóstico de la entidad.

Precisamente Caracol Radio conoció que, los contratistas entre los que se encuentran médicos, enfermeros, psicólogos y odontólogos siguen esperando que les giren los recursos del pago de los servicios prestados a la USI de Ibagué.

“La única respuesta que nos han dado es que todo se paró por la intervención de la Superintendencia de Salud, la verdad nos preocupa mucho la falta de conciencia y consideración con nosotros ya que cumplimos a cabalidad nuestro trabajo y nada que nos pagan”, dijo una de las afectadas que pidió reserva de su nombre.

A la vez otro de los afectados aseguró que esta demora en los pagos ha generado que los profesionales no puedan cumplir con sus obligaciones entre las que está el pago de arriendo entre otras deudas.

“Nosotros trabajamos honradamente y desarrollados nuestra profesión en beneficio de los pacientes y que no nos paguen, de verdad es una falta de respeto, necesitamos una solución inmediata”, mencionó otro de los contratistas.

Caracol Radio consultó fuentes al interior de la Unidad de Salud de Ibagué que manifestaron que el pasado 9 de enero al cumplirse un mes de la intervención forzosa por parte de la Superintendencia de Salud, la agente interventora, Edilma Isabel Hurtado, presentó un diagnóstico de la situación que originó la medida.

En el informe se advierte de varios casos que se relacionan con hallazgos en la contratación de personal, situación que impide el pago a los contratistas hasta que no se resuelva este proceso.

En el mismo documento la agente interventora presentó el plan de trabajo orientado a resolver los problemas estructurales, administrativos y técnicos de la Unidad de Salud de Ibagué.

Mientras tanto los contratistas que prestaron sus servicios a finales del año 2025 siguen esperando que les respondan por los pagos producto del trabajo prestado a la entidad.