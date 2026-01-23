Atlético Nacional se fija en un nuevo delantero extranjero: habría negociaciones adelantadas

Atlético Nacional estaría cerca de sumar un nuevo refuerzo para 2026. Al equipo Verdolaga han llegado Milton Casco, Nicolás Rodríguez, el arquero Kevin Cataño y el extremo venezolano Eduard Bello, así como se espera por el anuncio de la continuidad de Alfredo Morelos.

En las últimas horas se reveló el nombre del delantero centro que se habría puesto como objetivo la dirigencia del cuadro antioqueño, quien llegaría a competir justamente con Morelos y a tomar el lugar que dejó el uruguayo Facundo Batista.

¿Quién es el posible nuevo delantero de Nacional?

El periodista César Luis Merlo dio a conocer que se trata del argentino Gastón Verón, quien pertenece actualmente a Argentinos Juniors. Incluso aseguró que Nacional ya tiene conversaciones adelantadas para lograr su incorporación.

Por su parte, se conoció que la operación sería un préstamo hasta final de año con opción de compra y estaría cerca de cerrarse en las próximas horas.

🚨Atlético Nacional 🇨🇴 tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Gastón Verón, delantero de último paso por Central Córdoba.

*️⃣Argentinos Juniors, dueño de su pase, trabaja en los detalles finales de un préstamo por un año con opción de compra. pic.twitter.com/YahBisFcPH — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 23, 2026

¿Quién es Gastón Verón y cuál ha sido su rendimiento?

Verón, de 24 años, jugó el último año en Central Córdoba de Argentina, club para el que disputó 37 partidos, marcó 10 goles y dio 5 asistencias. Regresó a Argentinos Juniors, club del que surgió en 2020, y con el que debutó de manera profesional y en el que ha jugado 131 encuentros, marcando 13 tantos y dando 5 pases de gol.

También tuvo un paso a préstamo en Estudiantes de Buenos Aires entre 2020 y 2021. Allí, hizo dos goles en 16 juegos.

Según reportes desde Argentina, Verón se caracteriza por ser un delantero con buen porte físico, habilidad para el cabezazo, buena pegada de media distancia y destreza en el mano a mano.

Nacional espera poder cerrar su incorporación para completar 5 caras nuevas, de las cuales esperan contribución para acercarse a los objetivos del año, siendo la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana uno de ellos.