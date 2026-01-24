Tatequieto a conductores en Santa Marta que se movilizan con placas tapadas o adulteradas

Santa Marta

Con el fin de disminuir la accidentalidad en Santa Marta, las autoridades adelantan operativos de control en diferentes puntos de la ciudad con el fin de que la comunidad acate las normas de tránsito.

Las medidas incluyen sanciones a conductores que se movilicen con las placas tapadas o adulteradas, teniendo en cuenta que esta práctica pone en riesgo a la población y altera la tranquilidad y orden público.

“Logramos mediante unas mesas de trabajo con la Fiscalía, que se reconociera que no solo la conducta tenía que atenderse como una infracción por la violación a las normas de tránsito, sino, que también estamos hablando de una conducta que alcanza a la ley penal”, precisó el secretario de Movilidad del Distrito, Fidel Castro.

Las autoridades explicaron que estas maniobras no solo ponen en riesgo a la ciudadanía, sino que además son utilizadas para cometer robos, homicidios y otros delitos.