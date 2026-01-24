Más del 55 % del gasto del turista internacional impulsa bares y restaurantes en Colombia

La participación de Colombia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) no solo busca atraer visitantes, sino convertir la promoción internacional en consumo local, empleo formal y dinamización de la economía urbana, en este caso en específico en sectores como bares y restaurantes, donde el gasto del turista internacional es mayor.

La noche colombiana dejó de ser un complemento del turismo para convertirse en un producto económico en sí mismo. Así lo plantea Asobares, que participa en FITUR con el objetivo de posicionar el gastroentretenimiento como uno de los principales motores del turismo, el empleo y el ingreso de divisas en el país.

Camilo Ospina presidente de junta directiva de Asobares, explicó que estar en FITUR significa entrar al escenario más importante donde se toman decisiones sobre destinos, rutas, paquetes y experiencias. En ese escenario, la gastronomía, la vida nocturna y el entretenimiento cultural de Colombia se presentan como factores determinantes para el turista internacional, y como una oportunidad concreta para que la promoción del país se traduzca en ventas reales para los establecimientos formales.

Vida nocturna como motor turístico – económico

Las cifras entregadas por parte de Asobares respaldan esta apuesta. De acuerdo con lineamientos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, más del 55 % del gasto del turista internacional se destina a experiencias urbanas, como restaurantes, bares, coctelería, música y entretenimiento. Esto convierte a la economía nocturna en uno de los principales canales de circulación de recursos del turismo hacia la economía local.

Además, aclará que, el turista internacional gasta entre dos y tres veces más que el turista nacional en consumo fuera del alojamiento. Donde el gasto promedio por viaje supera los 1.600 dólares, según cifras del DANE y reportes sectoriales de Anato, con una porción significativa destinada a alimentos, bebidas y experiencias nocturnas, así lo firmó Ospina.

Impacto en empleo y regiones

Asobares señala que este mayor nivel de gasto se refleja en más empleo formal, especialmente en establecimientos con vocación turística que mantienen ingresos estables durante todo el año. El sector de bares y restaurantes es hoy el tercero con mayor ocupación en el país, con una participación femenina del 54 % y una alta generación de oportunidades para jóvenes entre los 18 y 28 años.

Asimismo, agregó que, el impacto económico del turismo nocturno se concentra principalmente en Bogotá, Medellín y su área metropolitana, Cartagena y el Caribe, Cali y el Eje Cafetero, ciudades donde el visitante busca experiencias gastronómicas, música en vivo, festivales y propuestas culturales que se activan principalmente en horarios nocturnos.

El gremio concluye en que la consolidación de la economía nocturna de igual forma requiere reglas claras, seguridad, formación del talento humano y condiciones operativas que permitan aprovechar el crecimiento del turismo internacional y convertirlo en desarrollo económico sostenible para las ciudades y regiones del país.

