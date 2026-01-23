Medellín florece en FITUR 2026: la capital gastronómica y cultural que el mundo debe visitar

Colombia

La ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ llega a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid consolidada como un destino de transformación global, conectividad envidiable y una oferta culinaria que hoy compite con gigantes como Bangkok y Nueva Orleans.

Medellín no es solo una ciudad; es un fenómeno global. Bajo el lema de ser “el destino donde todo florece”, la capital antioqueña se presenta en FITUR 2026 no solo como un punto en el mapa, sino como una experiencia sensorial completa. Con una temperatura perfecta que oscila entre los 16°C y 26°C y una calidez humana que ya es leyenda, Medellín se posiciona este año como el segundo destino con más llegadas internacionales en Colombia, recibiendo a cerca de 869 mil pasajeros anuales.

La tercera mejor ciudad del mundo para comer

Si hay algo que está llevando el nombre de esta ciudad a las portadas internacionales es su mesa. Para 2026, la prestigiosa revista Condé Nast Traveler la ha incluido en su top 10 de ciudades del mundo para ir a comer. Por su parte, Time Out fue más allá, ubicándola como la tercera mejor ciudad del mundo para la gastronomía, solo superada por Nueva Orleans y Bangkok.

¿El secreto? Una mezcla de tradición e innovación. Con más de 9.000 restaurantes y 4.000 bares, este reconocimiento destaca la riqueza y diversidad de la oferta culinaria, que combina tradición, innovación y accesibilidad, convirtiéndolo en un destino gastronómico imperdible con cafés especiales, alta panadería, coctelería creativa y mercados gastronómicos y experiencias culinarias en barrios como Provenza, Manila, Laureles, Aranjuez y el Centro.

Para enaltecer esta identidad, la ciudad impulsa el proyecto ‘Medellín Sí Sabe’, que reconoce 46 experiencias auténticas divididas en tres rutas fascinantes:

Ruta Berraquera: para los amantes de la cocina tradicional antioqueña.

Ruta Mecatear: bocados para compartir y disfrutar al paso.

Ruta Saberes: un viaje por la diversidad de cocinas y el apoyo al productor local.

Desde la sofisticación de El Cielo, del chef Juan Manuel Barrientos (reconocido por la Guía Michelin), hasta las matronas que resguardan la cocina de herencia, Medellín ofrece una gastronomía que conecta al viajero con el territorio.

Medellín: más cerca del mundo que nunca

La conectividad aérea ha sido el motor de esta apertura constante. Medellín es hoy un hub turístico estratégico en el noroeste de Colombia, facilitando el acceso desde los cinco continentes:

Europa: 10 vuelos directos semanales (incluyendo la conexión clave con Madrid).

10 vuelos directos semanales (incluyendo la conexión clave con Madrid). Estados Unidos: una robusta oferta de 104 vuelos semanales.

una robusta oferta de 104 vuelos semanales. Centroamérica y Caribe: 87 frecuencias semanales.

Con 21 rutas directas que conectan con ciudades como Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid y Miami, llegar a la ciudad es más sencillo que nunca. Además, su conectividad interna con más de 35 destinos nacionales la convierte en la puerta de entrada ideal para explorar toda Colombia.

Agenda 2026: la cultura y el entretenimiento nunca duermen

Quien visita Medellín en 2026 se encuentra con una ciudad que vibra. La agenda de eventos para este año alberga importantes hitos como:

Música y festivales: desde el ritmo urbano de Bad Bunny y Blessd, hasta la electrónica de CORE - Tomorrowland y Ritvales.

desde el ritmo urbano de Bad Bunny y Blessd, hasta la electrónica de CORE - Tomorrowland y Ritvales. Cultura y tradición: la emblemática Feria de las Flores (agosto), el Hay Festival y la Fiesta del Libro.

la emblemática Feria de las Flores (agosto), el Hay Festival y la Fiesta del Libro. Moda y negocios: referentes mundiales como Colombiamoda y Colombiatex.

Una transformación con sentido

Lo que realmente hace única a Medellín es su gente. La ciudad ha pasado de la resiliencia a la innovación social, donde el arte urbano y la música en los barrios narran historias de esperanza. Es un destino recomendado por Forbes y galardonado por Travellers’ Choice 2025, no solo por su infraestructura, sino por ser un modelo de turismo sostenible basado en experiencias humanas.

La ciudad en donde todo florece es un destino que crece, evoluciona y enamora. En FITUR 2026 se presenta un destino que combina gastronomía de talla mundial, experiencias auténticas, creatividad, cultura y una conectividad que facilita llegar y descubrir todo lo que tiene para ofrecer. Medellín está lista para abrir nuevas puertas y conquistar mercados internacionales.