Alimentación escolar para población indígena estaría garantizada hasta mitad de año en Sucre

Montería

La gobernadora de Sucre, Lucy García, advirtió que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) estaría garantizado hasta junio de 2026. Sin embargo, aclaró que en jornada única, el programa contaría con recursos hasta septiembre del presente año.

Según la mandataria, el PAE se puso en funcionamiento desde el primer día de clases y cerca de 40.000 estudiantes se beneficiarían en esta sección del país.

Lea también en Caracol Radio: Juzgado de Sincelejo requiere a la Alcaldía por presunto desacato sobre las corralejas 2026

“Hoy, el Programa de Alimentación Escolar está garantizado en sus diferentes modalidades. El modelo indígena, que atiende a más de 10 mil estudiantes de comunidades indígenas, está cubierto hasta el 12 de junio, cuando inicia el receso de mitad de año. En el caso del PAE convencional, que es el de mayor cobertura, la jornada única está garantizada hasta el 11 de septiembre, y las modalidades industrializada y preparada en sitio también hasta el 12 de junio”, resaltó la mandataria departamental.

Tras lo expuesto, la gobernadora García dijo que estarían organizando un proyecto que permita acceder a recursos de regalías y evitar la suspensión del PAE.

“Como ocurre en muchos territorios del país, para cubrir la totalidad del calendario escolar se requieren recursos adicionales. Por eso, ya tenemos un proyecto adelantado con recursos del Sistema General de Regalías que nos permita garantizar la continuidad del programa hasta finalizar el año escolar”, agregó.

“El mensaje para el Gobierno Nacional es que los recursos de la UAPA están siendo invertidos en este primer semestre del año, sería muy oportuno que pudiéramos contar con más recursos para así seguir invirtiendo en el PAE del segundo semestre de 2026. Como departamento lo estamos garantizando con recursos de nuestras regalías en este momento, porque son los únicos recursos con los que contamos para proyectos de desarrollo estructural como mejorar infraestructura educativa, vías y otros”, concluyó la mandataria departamental.