Juzgado de Sincelejo requiere a la Alcaldía por presunto desacato sobre las corralejas 2026

Juzgado de Sincelejo requiere a la Alcaldía por presunto desacato en las corralejas 2026

Sincelejo

El Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Sincelejo emitió un requerimiento urgente a la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional por un presunto desacato a la orden judicial que, desde el 15 de enero, ordenaba suspender de manera inmediata y provisional la construcción y uso de la estructura destinada a las corralejas 2026.

El despacho señaló que, pese a la medida provisional, los accionantes Mario Nicolás Yeneris Anaya, Aldemar Alfaro Rivero e Iván de Jesús Prada Camaño presentaron incidentes de desacato entre el 19 y el 21 de enero, denunciando que el montaje continuó sin autorización.

Según el documento, incluso se habrían registrado actividades públicas dentro de la estructura, destacando que el 20 de enero se permitió el ingreso de asistentes y se realizó una corrida de toros, hechos divulgados en prensa local y que irían en contravía de la orden judicial.

Por esta razón, el juzgado requirió de manera previa a la apertura del incidente de desacato al alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña; a la secretaria de Gobierno, Lucy Margarita Cruz González; y al comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana.

Todos deberán garantizar el cumplimiento de la orden judicial en un plazo improrrogable de cuatro horas a partir de su notificación.

El despacho también solicitó certificar quién es el funcionario encargado de ejecutar la orden emitida en el auto del 15 de enero, e hizo un fuerte llamado de atención recordando que el desacato a una acción de tutela puede acarrear sanciones que incluyen multas de hasta 20 salarios mínimos mensuales y arresto hasta por seis meses.