Gobernador Yamil Arana da inicio a la obra del nuevo estadio de sóftbol de Arjona, Bolívar

La Gobernación de Bolívar dio inicio oficial a la construcción y mejoramiento del Estadio 3 de Mayo, ubicado en el barrio La Cruz del municipio de Arjona, una obra emblemática que, según el gobernador Yamil Arana Padauí, convertirá a esta población en el municipio con el mejor estadio de Softball y beisbol menor del Caribe colombiano.

“Este estadio es una promesa cumplida de campaña. Aquí me comprometí con la comunidad y hoy estamos haciendo realidad un escenario nuevo, moderno y digno para nuestros deportistas”, expresó el mandatario durante el acto protocolario, realizado con amplia participación ciudadana y la presencia de más de 10 clubes de béisbol infantil del municipio.

El proyecto hace parte del programa Construcción y Mejoramiento de Estadios de Softball para el Fomento de la Recreación y el Deporte en el Departamento de Bolívar, liderado por la Secretaría de Infraestructura Departamental, y contempla una inversión total de $6.837 millones, incluidos obra e interventoría, con un plazo de ejecución de 18 meses.

Un escenario deportivo digno y moderno

La intervención se desarrollará en un área aproximada de 8.025 metros cuadrados y permitirá la recuperación integral de un escenario que actualmente presenta deterioro estructural y no cumple con los estándares exigidos por el Ministerio del Deporte.

Las obras incluyen:

• Mantenimiento de graderías con capacidad para 224 personas

• Mejoramiento de baños para damas y caballeros

• Implementación de un sistema de drenaje técnico certificado

• Adecuación del campo de juego con polvo de arcilla en el infield y grama sintética en el outfield

• Renovación de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas

• Modernización del sistema de iluminación con luminarias LED y mástiles de 18 metros

• Intervención de zonas verdes, andenes, cerramientos y parque infantil

“Este estadio no solo será un escenario deportivo; será un espacio de integración social, recreación familiar y formación para nuestros niños y jóvenes”, afirmó el gobernador Arana.

Respaldo de la comunidad y autoridades locales

Durante el evento, habitantes del barrio La Cruz destacaron la importancia del proyecto para la comunidad, resaltando que el estadio ha sido históricamente un punto de encuentro para la práctica de múltiples disciplinas deportivas, en un municipio con déficit de escenarios adecuados.

El alcalde de Arjona, Gustavo Pérez, agradeció al gobernador por cumplir su palabra y subrayó que esta obra se suma a un paquete de inversiones estratégicas que hoy benefician al municipio, entre ellas proyectos de agua potable, alcantarillado, vías, pavimentación urbana y conectividad regional.

“Nunca había visto a un gobernante hacer respetar su palabra como lo hace el gobernador Yamil Arana. Hoy Arjona avanza con hechos”, expresó el mandatario local.

Transformación integral para Arjona

El gobernador anunció además un plan de pavimentación masiva, ejecutado con participación comunitaria, y reaaltó la pavimentación de 3,5 kilómetros, así como nuevas inversiones en acueductos, vivienda, centros de vida para adultos mayores, infraestructura educativa y deportiva.

“Queremos transformar la calidad de vida de la gente, recuperar los escenarios ciudadanos y acompañar el paso de Arjona hacia una ciudad intermedia que genere oportunidades”, puntualizó.

La jornada concluyó con un recorrido por el escenario deportivo, actividades recreativas y la entrega de dotación deportiva a los clubes infantiles, reafirmando el compromiso del Gobierno Departamental con el deporte, la recreación y el bienestar social.

Voces de la comunidad

La comunidad del barrio La Cruz recibió con entusiasmo el inicio de la construcción del Estadio 3 de Mayo, una obra largamente esperada por deportistas y habitantes del sector. Para Alejandro Caballero Castro, residente del barrio, este proyecto representa una garantía de permanencia y legado para las futuras generaciones. “Este estadio se va a quedar para siempre. Es una obra que el barrio necesitaba y que hoy empieza a hacerse realidad”, afirmó, destacando el impacto que tendrá el nuevo escenario en la vida comunitaria.

La necesidad de infraestructura deportiva ha sido una constante preocupación en Arjona, donde la falta de escenarios obliga a compartir espacios entre varias disciplinas. Así lo expresó Julio Hernández, habitante del municipio, quien señaló que “en este pueblo no contamos con suficientes escenarios deportivos y aquí se practican hasta seis deportes en un mismo lugar porque no hay más opciones”. Para Hernández, la recuperación y modernización del estadio es una respuesta concreta a una deuda histórica con el deporte local.