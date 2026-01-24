Envigado estudia instalar cámaras de fotodetección tras dos décadas de negarse a hacerlo

Medellín, Antioquia

A pesar de que durante cerca de 20 años la Alcaldía de Envigado se negó a instalar cámaras de fotodetección, el municipio avanza ahora en un trámite formal para implementar estos dispositivos en puntos críticos de su red vial. Así lo confirmó el secretario de Movilidad de Envigado, Iván Camilo Cadavid Ruiz, quien señaló que el proceso se adelanta ante la Autoridad Nacional de Seguridad Vial.

El funcionario explicó que la solicitud contempla la instalación de cámaras tanto en la avenida Regional, en el sistema vial del río Medellín, como en la avenida Las Palmas, dos corredores que registran altos índices de accidentalidad y que concentran una gran carga vehicular.

Corredores críticos por accidentalidad en Envigado

Según la Secretaría de Movilidad, la decisión responde al comportamiento reciente de la siniestralidad vial en estos tramos, donde se han registrado accidentes de alta gravedad. La avenida Regional y la vía a Las Palmas son consideradas estratégicas no solo para Envigado, sino para la movilidad del Valle de Aburrá y la conexión con el Oriente antioqueño.

Cadavid Ruiz indicó que, mientras avanza el trámite de autorización, el municipio viene desarrollando acciones conjuntas de control y prevención con otras entidades del área metropolitana.

Trabajo conjunto con Medellín, Rionegro y la concesión Túnel de Oriente

El secretario de Movilidad detalló que actualmente se trabaja de manera articulada con la concesión Túnel de Oriente, la Secretaría de Movilidad de Medellín, la Secretaría de Movilidad de Rionegro y la propia dependencia de Envigado, con el fin de diseñar campañas de control y prevención frente a la alta accidentalidad que se presenta en esta zona.

Estas acciones buscan intervenir factores de riesgo como el exceso de velocidad, el incumplimiento de normas de tránsito y la falta de documentación obligatoria, mientras se define la implementación de los sistemas de fotodetección.

Medellín reporta reducción de infracciones con nuevo modelo

En contraste con la postura histórica de Envigado, la Alcaldía de Medellín destacó una reducción en el número de infracciones registradas a través de las cámaras de fotodetección desde que se modificó el modelo de operación.

De acuerdo con la administración distrital, el esquema actual incluye avisos visibles hasta 50 metros antes de las cámaras, lo que busca priorizar la prevención sobre la sanción. Las infracciones más frecuentes detectadas corresponden a exceso de velocidad, falta de SOAT y ausencia de revisión técnico-mecánica.