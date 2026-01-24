Capturan a delincuente que habría ordenado asesinato de testigo del FBI en Medellín

Medellín, Antioquia

Tras casi un año de rastreo por parte de agencias internacionales, fue capturado en México Ryan James Wedding, un exdeportista olímpico señalado de liderar una red de narcotráfico en América Latina y de haber ordenado el asesinato de un testigo del FBI en Medellín. El extranjero figuraba entre los diez hombres más buscados de Estados Unidos y tenía una recompensa multimillonaria por información que condujera a su detención.

Wedding, quien también utilizaba el alias de Jesse King, es vinculado por las autoridades con estructuras criminales que operaban en Colombia, especialmente en Antioquia. Según los investigadores, el exatleta habría tenido participación directa en el homicidio de Jonathan Acevedo García, un ciudadano colombo-estadounidense que colaboraba con el FBI en un proceso judicial contra la organización criminal que encabezaba.

El crimen ocurrió el 31 de enero de 2025, cuando Acevedo García fue atacado a tiros en el sector del Mall del Indio, en Medellín. De acuerdo con la investigación, un hombre se acercó a la víctima mientras se encontraba en un establecimiento comercial y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Las autoridades sostienen que el asesinato buscaba silenciar su cooperación con la justicia estadounidense.

La gravedad del caso llevó a que Estados Unidos ofreciera una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información sobre Wedding. El cerco internacional habría obligado al exdeportista a desplazarse a México, donde finalmente fue capturado junto a dos ciudadanos colombianos, además de un uzbeko, un emiratí y otros extranjeros, quienes también quedaron a disposición de las autoridades.

En paralelo, continúa activa una recompensa de dos millones de dólares por tres hombres señalados de ejecutar el asesinato en Medellín. Según el expediente, uno habría seguido a la víctima, otro realizó el reconocimiento del lugar y el tercero sería el autor material del homicidio.