Asesinado un soldado que se encontraba de permiso en Fundación, Magdalena

Magdalena

Un soldado del Ejército Nacional de Colombia identificado como Cristóbal Castillo González, fue asesinado cuando se encontraba de permiso, en un restaurante ubicado en el municipio de Fundación, Magdalena.

Según la información de las autoridades, dos sujetos abordo de una motocicleta de color negro, los cuales tenían tapabocas y gorras, llegaron hasta el sitio, y sin mediar palabra arremetieron contra esta persona causándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

Luego de cometido el hecho criminal emprenden la huida con rumbo a la vía que conduce desde Fundación hasta el municipio de Aracataca. Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional hicieron presencia en el sitio para acordonar la zona, y luego de varias horas de seguimiento lograron la captura de estos dos sujetos como presuntos responsables, que deberán responder por el delito de homicidio.