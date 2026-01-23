El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Violento robo en San Andrés: ¿qué dicen las autoridades ante incremento de criminalidad en la isla?

Los habitantes de San Andrés están cada vez más preocupados por el incremento de homicidios y hurtos a mano armada. Un video deja en evidencia la violencia con la que trabajan estos criminales.

Las imágenes muestran como Paulina Niño, dueña de la tienda Fransua, ubicada en el barrio Sarie Bay, es abordada por un sujeto que la intimida y la golpea con un arma, arrebatándole el dinero y otras pertenencias. Uno de los detalles más desconcertantes es que el establecimiento queda ubicado justo al lado de la Fiscalía.





¿Qué dicen las autoridades?

Según SIEDCO, el registro oficial de delitos de la Policía Nacional de Colombia de San Andrés, el incremento de estos hechos entre 2024 al 2025 es alarmante, pasando de 25 a 40 homicidios, lo que representa un aumento de cerca del 65%.

Aunque la Gobernación da a conocer unas cifras que parecen ser positivas, los ciudadanos, víctimas y también los medios locales, reportan un incremento preocupante en hurtos violentos.

En diálogo con 6AM W, Ana Carvajalino Peinado, secretaria de seguridad y convivencia ciudadana de San Andrés aseguró que “se han tomado todas las prevenciones en conjunto con las fuerzas militares del Departamento para desterrar este flagelo que nos ha venido azotando”.

Respecto a los responsables, expresó que se ha identificado que algunos son residentes y oriundos de la isla, pero también confirmó que otros “son foráneos que han llegado a hacer parte de estas bandas delincuenciales que se encuentran e los sectores más vulnerables”.

La secretaria añadió que se están realizando una serie de despliegues y que aunque en ciertos casos, han podido reaccionar a tiempo, reconoció que las operaciones se dificultan cuando los hechos suceden en horas pico.

