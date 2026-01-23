Un año del asesinato del periodista Oscar Gómez Agudelo en Armenia ¿Qué dicen sus familiares?

Armenia

Este sábado 24 de enero de 2026, se cumple el primer año del asesinato del periodista Oscar Gómez Agudelo, asesinado por sicarios el 24 de enero de 2025 cuando llegaba a la emisora local a realizar su tradicional programa de radio La Comunidad por la Comunidad, pero fue interceptado por un sicario que le disparo en varias oportunidades acabando con la vida del comunicador, crimen que no solo conmocionó a la sociedad local, sino que tuvo impacto nacional e internacional.

Un años después, tres de los cuatro autores materiales del crimen fueron capturados y condenados por el asesinato del periodista en la capital del Quindío, sin embargo, todavía la investigación de las autoridades no dar con el autor intelectual y mucho menos las razones por las cuales fue asesinado el excandidato a la alcaldía de Armenia.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con Carlos Arturo Gómez Agudelo, hermano del periodista que señaló “Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan a la familia Gómez Agudelo para pronunciarnos sobre el avance y los actos religiosos que van a conmemorar con motivo del primer aniversario de la muerte de nuestro hermano y amigo Óscar Gómez Agudelo.

La investigación

La investigación conllevó a la captura judicialización y condena de tres de los implicados, autores materiales, el cuarto está en proceso y siempre hemos esperado que se llegue a los autores intelectuales.

Yo creo que en el día de mañana voy a hacer un pronunciamiento en la ceremonia religiosa en las 5 de la tarde, porque se llevará una 7 de la mañana y otra 5 p.m. en la iglesia de las Hermanas Veladoras de la ciudad de Armenia, avenida Bolívar, calle 17 Norte, frente donde eran las oficinas del BBVA.

Dar con los autores intelectuales

Yo creo que lo más importante de la investigación es dar con los autores intelectuales y esperamos que fiscalía, la policía, los organismos de investigación pues sigan trabajando a hasta dar con los autores intelectuales con quienes dieron la orden.

Actos de conmemoración

Yo creo que luego de la ceremonia religiosa de las 7 de la mañana, los hermanos nos vamos a acercar al sitio donde fue sicariado Óscar, Vamos a dejar allí una ofrenda floral y posteriormente nos desplazaremos en actos totalmente privado, familiares y algunos amigos que nos quieran a acompañar al cementerio donde haremos una oración familiar para que Óscar descanse en paz.