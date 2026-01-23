Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en allanamiento en Urrao

Urrao, Antioquia

La Policía Nacional capturó en flagrancia a tres personas, entre ellas dos adultos y un adolescente, señaladas de pertenecer al Clan del Golfo, subestructura “Edwin Román Velásquez Valle”, durante un allanamiento y registro realizado en zona urbana del municipio de Urrao, en el suroeste de Antioquia.

El operativo se desarrolló el 15 de enero de 2026, hacia las 8:30 de la noche, en el marco del Plan Comunidades Seguras y en Paz y de las estrategias EICOS, ENCOR y ECTRE, orientadas a debilitar las capacidades de los grupos armados organizados que delinquen en la región.

Armas, granada y equipos incautados

Durante la diligencia judicial, las autoridades incautaron una pistola con un proveedor y 36 cartuchos, un revólver, una granada de fragmentación, una pistola traumática con proveedor y 15 cartuchos, además de dos radios de comunicación.

Según la Policía, estos elementos evidencian la capacidad armada y logística de la subestructura ilegal y su potencial para afectar la seguridad y la convivencia en el municipio.

Delitos y judicialización

Los capturados deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En el caso del adolescente, las autoridades aplicaron el procedimiento especial correspondiente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Impacto del operativo en el suroeste antioqueño

La Policía explicó que la operación fue resultado de labores de inteligencia previa, verificación de información y un despliegue coordinado de unidades especializadas, garantizando los protocolos de seguridad y el respeto por los derechos fundamentales.

De acuerdo con el Departamento de Policía Antioquia, este resultado afecta directamente la capacidad armada y de comunicación del Clan del Golfo en el suroeste del departamento y reafirma el compromiso institucional con la protección de la vida, la convivencia y el orden público. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita prevenir hechos que afecten la seguridad en la región.