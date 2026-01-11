Balacera en Urrao deja dos muertos y ocho heridos; uno de los fallecidos es uno de los sicarios

Urrao- Antioquia

El hecho violento se reportó en esa población del Suroeste de Antioquia la noche del sábado, según el reporte preliminar del alcalde de Urrao, Nilson Barrera.

El mandatario informó de manera preliminar que dos hombres llegaron a una zona comercial bastante concurrida y atacaron a tiros a una persona de 20 años que murió, pero que en la reacción la policía trató de capturar a los victimarios, lo que desencadenó una confrontación armada que deja ocho personas heridas, entre ellas uno de los presuntos sicarios.

“En la huida, atentaron contra los policías, le disparan; precisamente en esa reacción, los policías hacen uso legítimo de sus armas, impactan estos dos sujetos y, pues, lastimosamente, en este cruce de disparo resultan lesionadas ocho personas, afortunadamente, no de gravedad; cuatro de ellas inclusive fueron dadas de alta”, relató el coronel Ferley Puerto Sánchez, comandante encargado de la policía Antioquia.

Agrega que los cuatro lesionados restantes permanecen hospitalizados, incluido uno de los sicarios que alcanzó a llegar a Medellín, donde está bajo custodia policial. El segundo sicario murió en el traslado Los dos fallecidos tienen antecedentes penales por hurto y tráfico de estupefacientes.

“Y los dos muertos son delincuentes, el que asesinaron, que había acabado de salir de la cárcel, y los dos que llegaron a atacarlo; uno de ellos murió, y las personas que tenemos, que están fuera de peligro, las tenemos atendidas en el hospital de Urrao”, agregó Nilson Barrera, alcalde de Urrao.

Por ahora se trata de establecer si los sicarios pertenecen a alguna estructura ilegal para determinar si se trataría de ajuste de delincuentes por rentas ilegales.