Urrao: abatidos dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en combate con el Ejército

Antioquia

Dos presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo murieron en medio de un combate con tropas del Ejército Nacional durante una operación militar en zona rural del departamento de Antioquia.

Primera operación

El enfrentamiento se registró en la vereda La Ana, durante un combate de encuentro sostenido por unidades del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, contra integrantes de la subestructura Edwin Román Meléndez Valle.

De acuerdo con el Ejército, los fallecidos fueron identificados como alias Libardito, señalado cabecilla urbano de esta subestructura, y alias Mateo, quien presuntamente cumplía funciones de seguridad.

Las autoridades indicaron que ambos estarían vinculados a extorsiones contra comerciantes, ganaderos y campesinos, así como a labores de inteligencia criminal para sostener confrontaciones armadas con otros grupos ilegales por el control territorial.

Tras el combate, y con apoyo de capacidades de inteligencia de la Policía Nacional, se realizaron los actos urgentes, que permitieron la incautación de material de guerra y otros elementos que, según las autoridades, eran utilizados para la ejecución de acciones criminales contra la población civil.

Segunda operación

De manera paralela, en una segunda operación militar desarrollada en el casco urbano del municipio, se lograron dos capturas en flagrancia y la aprehensión de un menor de edad, quienes al parecer harían parte del componente armado de la misma subestructura ilegal.

Los capturados fueron identificados con los alias de Maldonado, señalado cabecilla urbano, y Cuca, presunto sicario. Durante el procedimiento fueron incautadas tres armas de fuego, proveedores, munición de diferentes calibres y una granada de fragmentación.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan reducir la capacidad armada de los grupos ilegales que operan en la zona y prevenir hechos violentos contra la población civil.