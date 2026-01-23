Tabasco, México, brilla en Fitur por su riqueza turística alrededor del chocolate
Tabasco, estado de México, atrae a los turistas por su amplio catálogo de actividades y productos basados en el chocolate.
Tradicional calle en Tabasco, México. Foto: Getty Images
Norma Araceli Aranguren, subsecretaria de Turismo de Tabasco, estado de México, habló con 6AM W desde Fitur, un evento de turismo de nivel mundial que se realiza cada año en Madrid, España.
“Tabasco tiene una gran riqueza que es el cacao. Tenemos nuestros productores y viendo estas fortalezas que tenemos, creamos un festival del chocolate. Eso nos ha ayudado para que nuestras haciendas se fortalezcan”, mencionó.
Incluso, mencionó que en Tabasco crearon la ruta del chocolate, donde los turistas pueden crear su propio producto artesanal y “vivir la experiencia, ver casas antiguas que conservan la tradición”.
Destacó también que Tabasco tiene múltiples premios por su tradición con el chocolate.
Escuche la entrevista completa aquí:
