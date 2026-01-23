El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tabasco, México, brilla en Fitur por su riqueza turística alrededor del chocolate

Norma Araceli Aranguren, subsecretaria de Turismo de Tabasco, estado de México, habló con 6AM W desde Fitur, un evento de turismo de nivel mundial que se realiza cada año en Madrid, España.

“Tabasco tiene una gran riqueza que es el cacao. Tenemos nuestros productores y viendo estas fortalezas que tenemos, creamos un festival del chocolate. Eso nos ha ayudado para que nuestras haciendas se fortalezcan”, mencionó.

Incluso, mencionó que en Tabasco crearon la ruta del chocolate, donde los turistas pueden crear su propio producto artesanal y “vivir la experiencia, ver casas antiguas que conservan la tradición”.

Destacó también que Tabasco tiene múltiples premios por su tradición con el chocolate.

Escuche la entrevista completa aquí: