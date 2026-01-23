Sindicatos piden reducir a $200 el alza del pasaje de buseta en Ibagué

Ibagué

Los sectores sindicales y sociales en Ibagué, aglutinados en el Comando Departamental de Paro, solicitaron a la alcaldesa Johana Aranda una reunión para concertar una modificación al aumento del pasaje de buseta, establecido para 2026 en $400 de lunes a sábado y $500 los domingos y días festivos.

En el documento radicado por las principales centrales obreras y veedores del transporte, plantean a la alcaldesa Aranda que reconsidere disminuir el aumento a $200. Es decir, que el pasaje en días laborales bajaría de $3.300 a $3.100, y los días de descanso de $3.400 a $3.200.

“Invitamos a la señora alcaldesa a que nos reunamos antes del 28 de enero, cuando está programada una acción de protesta en la ciudad. La solicitud es puntual: derogar el decreto y, a lo sumo, elevar en 200 pesos la tarifa del transporte público, porque hay condiciones de desempleo muy difíciles para la población ibaguereña; la informalidad está por encima del 10 %, entonces no le podemos dar otro golpe a los bolsillos de los ibaguereños”, advirtió Martín Sandoval, delegado de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC).

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Carlos Arenales, reveló que para el próximo 28 de enero también están convocando a un plantón frente al Palacio de Justicia en Ibagué, como respaldo al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Por tanto, dicha movilización podría fusionarse con la protesta por el pasaje de buseta.

“Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociación y poder concertar una tarifa acorde a los ingresos que perciben los trabajadores y el conjunto de la población en Ibagué (…) Pero si no hay una respuesta efectiva, ratificamos que el Comando Departamental de Paro Ampliado, que reúne a todos los sectores populares de Ibagué, articulará una acción de protesta para ese día”, aclaró Arenales.

Tarifa especial para el sector educación

El presidente del Sindicato de Maestros del Tolima, Jessiel Melendro, planteó la posibilidad de implementar una tarifa diferencial para los estudiantes de Ibagué, propuesta que espera presentar a la alcaldesa en la posible reunión.

“Para los estudiantes debe haber una tarifa especial, teniendo en cuenta que todos los días utilizan el servicio público y necesitan transportarse en buseta. El llamado es a que estamos dispuestos a participar en ese diálogo con la alcaldesa, que debe ser cuanto antes”, sentenció.

Sin embargo, los propietarios de las empresas operadoras del transporte público advirtieron que, de modificarse el aumento del pasaje de buseta, cesarían las actividades de sus vehículos y convocarían a un paro del sector.