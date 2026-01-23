Premius Altius 2025: Yeison López y Gabriela Rueda, los mejores deportistas del año

Se llevó a cabo la decimotercera edición de los Premios Altius. El evento tuvo lugar en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, y contó con la presencia de los mejores exponentes del deporte olímpico de la temporada 2025. En total, se entregaron 19 galardones, entre los que se destacó a 14 atletas, figuras y acontecimientos deportivos.

Los Premios Altius son organizados por el Comité Olímpico Colombiano y reconocen a los mejores atletas, equipos, instituciones y los personajes que marcaron la temporada por su esfuerzo, resultados y legado.

¿Quiénes fueron los ganadores?

Los principales galardonados de la noche fueron, el pesista Yeison López, y la patinadora de velocidad Gabriela Rueda. El primero es el vigente campeón mundial en arranque y total, con récords mundiales incluidos de los 88 kilogramos. Por su parte, Rueda fue la figura nacional en los Juegos Munduales Chengdú 2025.

El Altius de plata fue para la medallista mundial Natalia Linares en los deportes que hacen parte del programa olímpico. El de bronce se lo quedó la pistera Stefany Cuadrado

En los programas que no hacen parte del programa de los Olímpicos, junto a Gabriela Rueda estuvieron Alexander Jiménez, nadador con aletas y múltiple campeón mundial. El bronce se lo llevó el patinador artístico, Brayan Carreño.

Los atletas juveniles también contaron con un reconocimiento durante la velada de los Premios Altius 2025. El gimnasta artístico Camilo Vera y el nadador con aletas Samuel Sosa fueron galardonados con los Altius de Oro tras sus grandes actuaciones en el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística y en el Campeonato Mundial Juvenil de Natación con Aletas en Piscina Cubierta CMAS.

La Federación Colombiana de Fútbol, debido a su clasificación con selecciones a cinco de seis mundiales de la FIFA, recibió un premio especial. Luis Díaz, por su representación del país a nivel internacional, también se llevó una estatuilla especial.

En su tercera entrega, la categoría del Juego Limpio fue para la tenista Emiliana Arango, quien en la final del WTA 500 de Guadalajara demostró compromiso, valentía y respeto por el deporte y su rival al jugar con varios problemas físicos.

Estos son todos los ganadores de los Premios Altius

- Atleta del año de los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos

Yeison López – Levantamiento de Pesas

Natalia Linares - Atletismo

Stefany Cuadrado – Ciclismo pista

- Atleta del año de los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos

Gabriela Rueda - Patinaje

Alexánder Jiménez – Actividades Subacuáticas

Brayan Carreño – Patinaje Artístico

- Promesa del año de los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:

Camilo Vera - Gimnasia

Valeria Hernández – Ciclismo pista

Tomás Restrepo - Golf

- Promesa del año de los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos:

Samuel Sosa – Actividades Subacuáticas

Daniela Verswyvel – Esquí náutico

Manuela Rodríguez - Patinaje

- Entrenadores:

Gimnasia - Jairo Ruiz

Atletismo – Martín Suárez

Levantamiento de pesas – Luis Arrieta

Patinaje – Elías del Valle

Ciclismo Pista – John Jaime González

- Certamen Deportivo: Panam Aquatics – Medellín 2025

- Contribución al Medio Ambiente: Federación Colombiana de Tenis

- Juego Limpio: Emiliana Arango - Tenis

- Premio especial:

Luis Díaz – Fútbol

Federación Colombiana de Fútbol

- Vida y obra